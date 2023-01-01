Дракон: История Брюса Ли (фильм, 1993) смотреть онлайн

Сюжет

Биографическая драма, рассказывающая о жизни легендарного актера Брюса Ли, погибшего таинственным образом. Фильм снят по воспоминаниям его жены Линды Ли Колдуэлл. Создатели ленты попытались показать Ли как человека, преодолевающего препятствия, неуклонно идущего к цели.



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