Достать до Луны
Актёры и съёмочная группа фильма «Достать до Луны»

Режиссёры

Эдмунд Гулдинг

Edmund Goulding
Режиссёр

Актёры

Дуглас Фэрбенкс

Douglas Fairbanks
АктёрLarry Day
Биби Дэниелс

Bebe Daniels
АктрисаVivien Benton
Эдвард Эверетт Хортон

Edward Everett Horton
АктёрRoger - the Valet
Клод Аллистер

Claud Allister
АктёрSir Horace Partington Chelmsford
Джек Мулхолл

Jack Mulhall
АктёрJimmy Carrington
Уолтер Уолкер

Walter Walker
АктёрJames Benton
Хелен Джером Эдди

Helen Jerome Eddy
АктрисаLarry's Secretary
Бинг Кросби

Bing Crosby
АктёрBing
Уильям Бегг

William Begg
Актёр

Сценаристы

Эдмунд Гулдинг

Edmund Goulding
Сценарист
Ирвинг Берлин

Irving Berlin
Сценарист
Элси Дженис

Elsie Janis
Сценарист

Продюсеры

Дуглас Фэрбенкс

Douglas Fairbanks
Продюсер
Джозеф М. Шенк

Joseph M. Schenck
Продюсер

Монтажёры

Хэл С. Керн

Hal C. Kern
Монтажёр

Операторы

Рэй Джун

Ray June
Оператор
Роберт Х. Плэнк

Robert H. Planck
Оператор