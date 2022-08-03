Достать до Луны (фильм, 1930) смотреть онлайн бесплатно

Нью-Йорк. В залах приемов гигантского отеля «Рицбилд» проводят два событийных мероприятия: вечеринка по поводу проводов в гастроли по Великобритании девушек из Американского авиашоу мисс Вивиен Бентон, и ужин в честь экспрессивного миллионера мистера Лари Дэя - организованный его сотрудниками и коллегами.



После вечеринки Вивиен просит своего приятеля познакомить ее с Лари, но его попытка терпит крах, молодой миллионер наотрез отказывается даже посмотреть на молодую даму. Возмущенная таким поведением девушка спорит с друзьями, что ей удастся попасть в офис миллионера, заставить его отвлечься от важных дел и даже напроситься на свидание.



Благодаря невиданному упорству и природной хитрости Вивиен осуществляет свой план, девушка буквально с первой минуты влюбляет в себя миллионера и даже умудряется разозлить своими выходками до такой степени, что несчастный влюбленный бросается на трап отплывающего в Британию корабля, дабы увидеть свою возлюбленную и выяснить отношения...

