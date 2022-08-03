Достать до Луны (фильм, 1930) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Нью-Йорк. В залах приемов гигантского отеля «Рицбилд» проводят два событийных мероприятия: вечеринка по поводу проводов в гастроли по Великобритании девушек из Американского авиашоу мисс Вивиен Бентон, и ужин в честь экспрессивного миллионера мистера Лари Дэя - организованный его сотрудниками и коллегами.
После вечеринки Вивиен просит своего приятеля познакомить ее с Лари, но его попытка терпит крах, молодой миллионер наотрез отказывается даже посмотреть на молодую даму. Возмущенная таким поведением девушка спорит с друзьями, что ей удастся попасть в офис миллионера, заставить его отвлечься от важных дел и даже напроситься на свидание.
Благодаря невиданному упорству и природной хитрости Вивиен осуществляет свой план, девушка буквально с первой минуты влюбляет в себя миллионера и даже умудряется разозлить своими выходками до такой степени, что несчастный влюбленный бросается на трап отплывающего в Британию корабля, дабы увидеть свою возлюбленную и выяснить отношения...
- ЭГРежиссёр
Эдмунд
Гулдинг
- ДФАктёр
Дуглас
Фэрбенкс
- БДАктриса
Биби
Дэниелс
- ЭЭАктёр
Эдвард
Эверетт Хортон
- КААктёр
Клод
Аллистер
- ДМАктёр
Джек
Мулхолл
- УУАктёр
Уолтер
Уолкер
- ХДАктриса
Хелен
Джером Эдди
- БКАктёр
Бинг
Кросби
- УБАктёр
Уильям
Бегг
- ЭГСценарист
Эдмунд
Гулдинг
- ИБСценарист
Ирвинг
Берлин
- ЭДСценарист
Элси
Дженис
- ДФПродюсер
Дуглас
Фэрбенкс
- ДМПродюсер
Джозеф
М. Шенк
- ХСМонтажёр
Хэл
С. Керн
- РДОператор
Рэй
Джун
- РХОператор
Роберт
Х. Плэнк