Wink
Детям
Дорогая, я уменьшил детей
Актёры и съёмочная группа фильма «Дорогая, я уменьшил детей»

Актёры и съёмочная группа фильма «Дорогая, я уменьшил детей»

Режиссёры

Джо Джонстон

Джо Джонстон

Joe Johnston
Режиссёр

Актёры

Рик Морэнис

Рик Морэнис

Rick Moranis
АктёрWayne Szalinski
Мэтт Фрюэр

Мэтт Фрюэр

Matt Frewer
АктёрBig Russ Thompson
Марша Стрэссмен

Марша Стрэссмен

Marcia Strassman
АктрисаDiane Szalinski
Кристин Сазерленд

Кристин Сазерленд

Kristine Sutherland
Актриса
Томас Уилсон Браун

Томас Уилсон Браун

Thomas Wilson Brown
АктёрLittle Russ Thompson (в титрах: Thomas Brown)
Джэред Раштон

Джэред Раштон

Jared Rushton
АктёрRon Thompson
Эми О’Нил

Эми О’Нил

Amy O'Neill
АктрисаAmy Szalinski
Роберт Оливери

Роберт Оливери

Robert Oliveri
Актёр
Карл Стивен

Карл Стивен

Carl Steven
Актёр
Марк Л. Тейлор

Марк Л. Тейлор

Mark L. Taylor
АктёрDon Forrester

Сценаристы

Том Шульман

Том Шульман

Tom Schulman
Сценарист
Стюарт Гордон

Стюарт Гордон

Stuart Gordon
Сценарист
Брайан Юзна

Брайан Юзна

Brian Yuzna
Сценарист
Эд Нэха

Эд Нэха

Ed Naha
Сценарист

Продюсеры

Пенни Финкелман Кокс

Пенни Финкелман Кокс

Penney Finkelman Cox
Продюсер
Джон Ландау

Джон Ландау

Jon Landau
Продюсер
Томас Дж. Смит

Томас Дж. Смит

Thomas G. Smith
Продюсер
Брайан Юзна

Брайан Юзна

Brian Yuzna
Продюсер

Художники

Джон Яковелли

Джон Яковелли

John Iacovelli
Художник

Операторы

Хиро Нарита

Хиро Нарита

Hiro Narita
Оператор

Композиторы

Джеймс Хорнер

Джеймс Хорнер

James Horner
Композитор