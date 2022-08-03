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Дорогая, я уменьшил детей

Дорогая, я уменьшил детей (фильм, 1989) смотреть онлайн

1989, Honey, I Shrunk the Kids
Фантастика, Кино для детей89 мин6+

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О фильме

Последнее изобретение великого новатора Залински — электромагнитная машина, которая может уменьшать предметы. Когда чудо техники заработало, этими предметами оказались… дети изобретателя.

Страна
США, Мексика
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Кино для детей, Приключения
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дорогая, я уменьшил детей»