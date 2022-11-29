Дорога хаоса (фильм, 2020) смотреть онлайн

Мистический триллер с камео Эрика Робертса и Айс-Ти, основанный на легендах о Клинтон-Роуд, 15-километровой дороге в Нью-Джерси, с которой связаны самые разные жуткие истории. Год назад пожарный Майкл и его жена Джесс отправились отдохнуть на природу, но Джесс бесследно пропала где-то на Клинтон-Роуд — лесной дороге, о которой ходят жуткие слухи. Теперь Майкл пытается устроить жизнь со своей новой девушкой. В то же время Изабелла, сестра пропавшей Джесс, никак не может смириться с потерей. Она знакомит Макла с Бегори, медиумом из Гаити, который обещает помочь разобраться в случившемся. Вместе они возвращаются на Клинтон-Роуд, где им придется столкнутся со сверхъестественными силами. Какие тайны хранит это место, узнаете из фильма «Дорога хаоса» (2019), который на Wink можно смотреть онлайн.

