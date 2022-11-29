Дорога хаоса
Wink
Фильмы
Дорога хаоса
5.02020, Clinton Road
Ужасы74 мин18+

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Дорога хаоса (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Мистический триллер с камео Эрика Робертса и Айс-Ти, основанный на легендах о Клинтон-Роуд, 15-километровой дороге в Нью-Джерси, с которой связаны самые разные жуткие истории. Год назад пожарный Майкл и его жена Джесс отправились отдохнуть на природу, но Джесс бесследно пропала где-то на Клинтон-Роуд — лесной дороге, о которой ходят жуткие слухи. Теперь Майкл пытается устроить жизнь со своей новой девушкой. В то же время Изабелла, сестра пропавшей Джесс, никак не может смириться с потерей. Она знакомит Макла с Бегори, медиумом из Гаити, который обещает помочь разобраться в случившемся. Вместе они возвращаются на Клинтон-Роуд, где им придется столкнутся со сверхъестественными силами. Какие тайны хранит это место, узнаете из фильма «Дорога хаоса» (2019), который на Wink можно смотреть онлайн.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
74 мин / 01:14

Рейтинг

3.2 КиноПоиск
3.0 IMDb