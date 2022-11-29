Дорога хаоса (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Мистический триллер с камео Эрика Робертса и Айс-Ти, основанный на легендах о Клинтон-Роуд, 15-километровой дороге в Нью-Джерси, с которой связаны самые разные жуткие истории. Год назад пожарный Майкл и его жена Джесс отправились отдохнуть на природу, но Джесс бесследно пропала где-то на Клинтон-Роуд — лесной дороге, о которой ходят жуткие слухи. Теперь Майкл пытается устроить жизнь со своей новой девушкой. В то же время Изабелла, сестра пропавшей Джесс, никак не может смириться с потерей. Она знакомит Макла с Бегори, медиумом из Гаити, который обещает помочь разобраться в случившемся. Вместе они возвращаются на Клинтон-Роуд, где им придется столкнутся со сверхъестественными силами. Какие тайны хранит это место, узнаете из фильма «Дорога хаоса» (2019), который на Wink можно смотреть онлайн.
Рейтинг
- РГРежиссёр
Ричард
Греко
- ССРежиссёр
Стив
Станулис
- ЭЯАктёр
Эйс
Янг
- ЭОАктриса
Эрин
О’Брайэн
- ККАктёр
Коди
Калафьоре
- КМАктриса
Кэти
Моррисон
- ЛЛАктриса
Лорен
ЛаВера
- ДДАктёр
Джеймс
ДеБелло
- ВПАктёр
Винсент
Пасторе
- ЭРАктёр
Эрик
Робертс
- КЛАктёр
Карлос
Леон
- ДРСценарист
Дерек
Росс Маккэй
- СССценарист
Стив
Станулис
- РГПродюсер
Ричард
Греко
- ССПродюсер
Стив
Станулис
- НАПродюсер
Никки
Арезу Акмаль