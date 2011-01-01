Дон. Главарь мафии 2 (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Don 2
Боевики, Индийские140 мин12+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Дону уже принадлежит вся Азия. Однако ему этого мало: он задумал покорить Европу и решил начать с Берлина. На его пути стоит спецотряд полиции и многочисленные конкуренты...
Дон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ФАРежиссёр
Фархан
Ахтар
- ШРАктёр
Шах
Рукх Кхан
- Актриса
Приянка
Чопра Джонас
- БИАктёр
Боман
Ирани
- ЛДАктриса
Лара
Датта
- ККАктёр
Кунал
Капур
- ОПАктёр
Ом
Пури
- НШАктёр
Наваб
Шах
- АКАктёр
Али
Кхан
- СШАктёр
Сахил
Шрофф
- ФЛАктёр
Флориан
Лукас
- ФАСценарист
Фархан
Ахтар
- ДАСценарист
Джавед
Ахтар
- СХСценарист
Салим
Хан
- ФАПродюсер
Фархан
Ахтар
- ШРПродюсер
Шах
Рукх Кхан
- РСПродюсер
Ритеш
Сидхвани
- АСМонтажёр
Ананд
Субайя
- ШМКомпозитор
Шанкар
Махадеван
- ЛМКомпозитор
Лой
Мендонса
- ЭНКомпозитор
Эхсан
Нурани