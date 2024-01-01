Доминика (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Наемная убийца бежит от прошлого, но ввязывается в борьбу с жестокими преступниками из наркокартеля. Динамичный экшен «Доминика» — фильм с захватывающими драками и перестрелками от режиссера «Русской невесты».



В попытке начать жизнь с чистого листа наемная убийца Доминика направляется в Южную Америку, где надеется скрыться от врагов. Однако, пролетая над пустыней Гуахира, она попадает под обстрел местного картеля. Расправившись с преступниками, Доминика направляется в расположенный поблизости городок Сан Лукас, где знакомится с полицейским по имени Хулио. Он присматривает за беременной сестрой Паулиной и ее тремя детьми, отец которых погиб от сердечного приступа. Начальник Хулио — жестокий офицер Сантьяго, работающий на главу картеля Габриэлу де ла Крус. Хулио дает Доминике крышу над головой, и она привязывается к новым знакомым. А это значит, что конфликт с Сантьяго неизбежен.



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