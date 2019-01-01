Домашние видео (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Один из самых многообещающих молодых комиков Америки Джеррод Кармайкл вновь объединился с HBO. «Домашние видео» — не стендап, а образец по-настоящему исповедального документального проекта. В нем Кармайкл �приезжает в родной город в Северной Каролине, чтобы поговорить с женщинами своей семьи на такие темы, как секс, доверие, стандарты красоты и феминизм. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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