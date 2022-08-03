Дом забытых вещей
Wink
Фильмы
Дом забытых вещей

Дом забытых вещей (фильм, 2013) смотреть онлайн

5.72013, House of Last Things
Ужасы, Триллер105 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Действие фильма развивается в Портленде, штат Орегон. Скрытая трагедия повлияла на дом, его временных смотрителей и владельцев...

Страна
США
Жанр
Ужасы, Фэнтези, Триллер
Качество
Full HD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
4.8 IMDb