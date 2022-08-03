Дом Z
Wink
Фильмы
Дом Z
7.62020, Alone
Ужасы, Боевик88 мин18+

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Дом Z (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Эйден забаррикадировался в квартире, спасаясь от жертв жуткого вируса, превращающего людей в агрессивных плотоядных существ. Через 42 дня полного одиночества на грани отчаяния парень обнаруживает, что в доме напротив скрывается девушка.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Боевик
Качество
Full HD, SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дом Z»