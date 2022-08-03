Дом Z (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Эйден забаррикадировался в квартире, спасаясь от жертв жуткого вируса, превращающего людей в агрессивных плотоядных существ. Через 42 дня полного одиночества на грани отчаяния парень обнаруживает, что в доме напротив скрывается девушка.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ДМРежиссёр
Джонни
Мартин
- ТПАктёр
Тайлер
Пози
- ССАктриса
Саммер
Спиро
- Актёр
Дональд
Сазерленд
- РРАктёр
Роберт
Ричард
- ДПАктёр
Джон
Пози
- МКАктриса
Майя
Карин
- ДМАктриса
Джози
Мартин
- ДМАктриса
Дженни
Мартин
- БСАктёр
Брук
Суоллоу
- КБАктриса
Кьерстин
Белл
- МНСценарист
Мэтт
Нэйлор
- ДМПродюсер
Джонни
Мартин
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ТЛАктриса дубляжа
Татьяна
Литвинова
- РКХудожник
Райан
Керхер
- АКХудожница
Анна
Каракалу
- ФВКомпозитор
Фредерик
Видман