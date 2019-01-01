Дом (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с шведской звуковой дорожкой и английскими субтитрами. Самый большой и самый старый дом совместного проживания в Швеции находится на окраине Стокгольма. В нем проживает 300 жителей, все женщины. Более восьмидесяти лет этот дом был убежищем для женщин, отвергающ�их брак как форму жизни. В последнее время новое поколение молодых женщин начало въезжать в дом. Это, казалось бы, незначительное изменение, но оно может исказить - или оживить - первоначальное предназначение дома.



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