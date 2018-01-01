WinkФильмыДом вне времениАктёры и съёмочная группа фильма «Дом вне времени»
Актёры и съёмочная группа фильма «Дом вне времени»
Режиссёры
Актёры
АктрисаMi-hee
Ким Юн-джинKim Yoon-jin
АктёрFather Choi
ТхэгёнTaecyeon
АктёрCheol-joong
Чо Джэ-юнJo Jae-yoon
АктёрHyo-je
Пак Сан-хунPark Sang-hoon
АктёрJi-won
Ко У-римKo Woo-rim
АктрисаYeon-hee
Квак Чи-хеKwak Ji-hye
АктрисаAdult Yeon-hee
Ю Ин-ёнYoo In-yeong
АктёрOld Hyo-je
У Сан-джонWoo Sang-jeon
АктёрGeomancer Jang
Ли Хан-виLee Han-wi
АктрисаFemale shaman