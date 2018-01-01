Wink
Дом вне времени
Актёры и съёмочная группа фильма «Дом вне времени»

Актёры и съёмочная группа фильма «Дом вне времени»

Режиссёры

Лим Дэ-ун

Lim Dae-woong
Режиссёр

Актёры

Ким Юн-джин

Kim Yoon-jin
АктрисаMi-hee
Тхэгён

Taecyeon
АктёрFather Choi
Чо Джэ-юн

Jo Jae-yoon
АктёрCheol-joong
Пак Сан-хун

Park Sang-hoon
АктёрHyo-je
Ко У-рим

Ko Woo-rim
АктёрJi-won
Квак Чи-хе

Kwak Ji-hye
АктрисаYeon-hee
Ю Ин-ён

Yoo In-yeong
АктрисаAdult Yeon-hee
У Сан-джон

Woo Sang-jeon
АктёрOld Hyo-je
Ли Хан-ви

Lee Han-wi
АктёрGeomancer Jang
Пак Чун-мён

Park Joon-myeon
АктрисаFemale shaman

Сценаристы

Чан Джэ-хён

Jang Jae-hyeon
Сценарист
Лим Дэ-ун

Lim Dae-woong
Сценарист
Алехандро Идальго

Alejandro Hidalgo
Сценарист

Продюсеры

Чон Ён-ук

Jeong Yong-wook
Продюсер

Монтажёры

Ким У-иль

Kim Woo-il
Монтажёр

Операторы

Пак Чэ-хон

Park Jae-hong
Оператор