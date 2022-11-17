Дом вне времени (фильм, 2017) смотреть онлайн
О фильме
Мистический триллер о женщине, спустя 25 лет вернувшейся в дом, где произошло убийство, за которое она отсидела в тюрьме. Ремейк венесуэльского хоррора «Дом в конце времен». Кан Михи не помнит, что именно произошло в ту ночь, когда погиб ее муж, а сын бесследно исчез, но она уверена, что невиновна в случившемся. Тем не менее она проводит 25 лет в тюрьме за убийство. Ее наказание смягчают до домашнего ареста, когда у Михи диагностируют рак горла. Вернувшись домой, женщина надеется встретить призраков, которых она винит в трагедии. Кроме того, она убеждена, что сын все еще заперт где-то внутри. Помочь разобраться в ситуации вызывается священник, почему-то крайне заинтересованный в том, что здесь произошло много лет назад. фильм «Дом вне времени» (2017)
СтранаЮжная Корея
ЖанрДрама, Фэнтези, Детектив
КачествоFull HD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
- ЛДРежиссёр
Лим
Дэ-ун
- КЮАктриса
Ким
Юн-джин
- ТАктёр
Тхэгён
- ЧДАктёр
Чо
Джэ-юн
- ПСАктёр
Пак
Сан-хун
- КУАктёр
Ко
У-рим
- КЧАктриса
Квак
Чи-хе
- ЮИАктриса
Ю
Ин-ён
- УСАктёр
У
Сан-джон
- ЛХАктёр
Ли
Хан-ви
- ПЧАктриса
Пак
Чун-мён
- ЧДСценарист
Чан
Джэ-хён
- ЛДСценарист
Лим
Дэ-ун
- АИСценарист
Алехандро
Идальго
- ЧЁПродюсер
Чон
Ён-ук
- КУМонтажёр
Ким
У-иль
- ПЧОператор
Пак
Чэ-хон