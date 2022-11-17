Дом вне времени (фильм, 2017) смотреть онлайн

Мистический триллер о женщине, спустя 25 лет вернувшейся в дом, где произошло убийство, за которое она отсидела в тюрьме. Ремейк венесуэльского хоррора «Дом в конце времен». Кан Михи не помнит, что именно произошло в ту ночь, когда погиб ее муж, а сын бесследно исчез, но она уверена, что невиновна в случившемся. Тем не менее она проводит 25 лет в тюрьме за убийство. Ее наказание смягчают до домашнего ареста, когда у Михи диагностируют рак горла. Вернувшись домой, женщина надеется встретить призраков, которых она винит в трагедии. Кроме того, она убеждена, что сын все еще заперт где-то внутри. Помочь разобраться в ситуации вызывается священник, почему-то крайне заинтересованный в том, что здесь произошло много лет назад. фильм «Дом вне времени» (2017)

