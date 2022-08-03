Отец семейства, бывший пожарный решает уехать в отпуск для того, чтобы два его великовозрастных сына наконец-то стали взрослыми и научились заботиться о себе сами. Связав жену, противившуюся этому решению, и посадив ее в трейлер, он уезжает ловить рыбу.

