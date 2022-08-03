Дом вдребезги
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Дом вдребезги

Дом вдребезги (фильм, 2008) смотреть онлайн

7.22008, House Broken
Комедия85 мин18+

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О фильме

Отец семейства, бывший пожарный решает уехать в отпуск для того, чтобы два его великовозрастных сына наконец-то стали взрослыми и научились заботиться о себе сами. Связав жену, противившуюся этому решению, и посадив ее в трейлер, он уезжает ловить рыбу.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дом вдребезги»