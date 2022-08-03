Дом вдребезги (фильм, 2008) смотреть онлайн
7.22008, House Broken
Комедия85 мин18+
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О фильме
Отец семейства, бывший пожарный решает уехать в отпуск для того, чтобы два его великовозрастных сына наконец-то стали взрослыми и научились заботиться о себе сами. Связав жену, противившуюся этому решению, и посадив ее в трейлер, он уезжает ловить рыбу.
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.6 IMDb
- СХРежиссёр
Сэм
Харпер
- Актёр
Скайлер
Стоун
- Актёр
Райан
Хансен
- Актёр
Дэнни
ДеВито
- Актриса
Кэти
Сагал
- Актриса
Кэйтлин
Кросби
- Актриса
Бри
Ларсон
- МГАктёр
Мэттью
Глэйв
- ТФАктёр
Томас
Ф. Уилсон
- АХАктёр
Адам
Хершман
- СХСценарист
Сэм
Харпер
- УАПродюсер
Уэйн
Аллан Райс
- АПХудожник
Алекс
Панов
- АСХудожница
Алексис
Скотт
- ЭСМонтажёр
Эрик
С. Андерсен
- МКМонтажёр
Мэттью
Кэссел
- ВКОператор
Винсент
Криззо
- РМОператор
Роберт
М. Стивенс
- ТЭКомпозитор
Тимоти
Эндрю Эдвардс