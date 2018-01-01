Wink
Дом с привидениями
Актёры и съёмочная группа фильма «Дом с привидениями»

Режиссёры

Дэниэл Прохаска

Daniel Prochaska
Режиссёр

Актёры

Леон Орландиани

León Orlandianyi
АктёрHendrik
Юлия Кошиц

Julia Koschitz
АктрисаSabine
Михаэль Пинк

Michael Pink
АктёрGerold Röckl
Инге Маукс

Inge Maux
АктрисаFrau Seelos
Эльфрида Шусселедер

Elfriede Schüsseleder
АктрисаFrau Röckl

Продюсеры

Альфред Штробль

Alfred Strobl
Продюсер