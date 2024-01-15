Дом с привидениями (фильм, 2020) смотреть онлайн

Хендрик вместе со своей матерью и младшим братом Эдди переезжает в небольшую деревню на юге Австрии, чему он совсем не рад. Да еще и местные относятся к ним настороженно из-за истории их дома. По легенде, жившая там когда-то женщина отравила своих сыновей. Однажды Эдди, который иногда ходит во сне, начинает странно себя вести и вырезать на стене непонятные символы. Вместе с новыми друзьями Хендрик намерен разобраться, что творится в этом страшном доме.

