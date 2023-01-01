Дом с привидениями (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Маленькую Олю не хотят принимать в новой школе, поэтому устраивают девочке жестокое испытание, которое должно помочь ей завоевать авторитет среди ребят. Ей нужно час провести в заброшенном доме, где по легенде обитают только привидения. В это время у старшеклассника Марика похитили собаку и �теперь ждут выкуп. Оле и Марику в этот день еще предстоит встретиться друг с другом и столкнуться с чем-то посерьезней, чем призраки.



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