Американо-тайский хоррор о важности уважения к чужим традициям. Фильм «Дом призраков» 2017 года доступен на WInk.



Парочка американских туристов отправляется в путешествие в Тайланд. Ослепленные ночными огнями, местным колоритом и кварталом красных фонарей, они выспрашивают у местного таксиста и про другие туристические диковинки. В ответ местный житель рассказывает о «домах призраков» — постройках на кладбищах, куда души погребенных приходят, чтобы обрести покой в загробной жизни. Опьяненная помолвкой и впечатлениями пара, захватив друзей, направляется прямо на местное кладбище, и эта история не закончится для них приятными впечатлениями…



Удастся ли героям избежать древнего проклятия потревоженных духов? Смотрите «Дом призраков» (2017) на Wink в хорошем качестве.

