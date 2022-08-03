Дом призраков (фильм, 2017) смотреть онлайн
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О фильме
Американо-тайский хоррор о важности уважения к чужим традициям. Фильм «Дом призраков» 2017 года доступен на WInk.
Парочка американских туристов отправляется в путешествие в Тайланд. Ослепленные ночными огнями, местным колоритом и кварталом красных фонарей, они выспрашивают у местного таксиста и про другие туристические диковинки. В ответ местный житель рассказывает о «домах призраков» — постройках на кладбищах, куда души погребенных приходят, чтобы обрести покой в загробной жизни. Опьяненная помолвкой и впечатлениями пара, захватив друзей, направляется прямо на местное кладбище, и эта история не закончится для них приятными впечатлениями…
Удастся ли героям избежать древнего проклятия потревоженных духов? Смотрите «Дом призраков» (2017) на Wink в хорошем качестве.
Рейтинг
- РРРежиссёр
Рич
Рэгсдэйл
- СТАктриса
Скаут
Тэйлор-Комптон
- ДХАктёр
Джеймс
Хеберт
- МБАктёр
Марк
Бун мл.
- РДАктёр
Расселл
Джеффри Бэнкс
- РЛАктёр
Рич
Ли Грэй
- ЭКАктриса
Элана
Крауш
- КРАктёр
Кевин
Рэгсдэйл
- ЯВАктриса
Ян
Вэньчу
- МСАктёр
Майкл
С. Нью
- КГАктриса
Катрина
Грей
- ДТСценарист
Джейсон
Тиррелл
- РРСценарист
Рич
Рэгсдэйл
- КРСценарист
Кевин
Рэгсдэйл
- КРПродюсер
Кевин
Рэгсдэйл
- ЛДПродюсер
Люк
Дэниелс
- ДХПродюсер
Деймон
Хиллон
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- Актёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- КНХудожница
Ким
Нго
- РРКомпозитор
Рич
Рэгсдэйл