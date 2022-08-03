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Дом, милый ад

Дом, милый ад (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Home Sweet Hell
Триллер, Драма93 мин18+

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О фильме

Соблазнительная и интригующая новая сотрудница компании становится проблемой для бизнесмена, который женат на одержимой женщине, пытающейся контролировать все аспекты его жизни.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.5 IMDb