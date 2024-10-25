Дом Ада
Wink
Фильмы
Дом Ада
7.82015, Hell House LLC
Ужасы87 мин18+

Фильм Дом ада (2015)

О фильме

Команда документалистов исследует жуткую трагедию, произошедшую на территории заброшенного отеля: тогда 15 человек погибло при загадочных обстоятельствах. Фильм «Дом ада» — мрачный мокьюментари-хоррор, положивший начало культовой франшизе.

В 2009 году в здании, где раньше располагался отель «Абаддон», должен был открыться развлекательный тур. Предполагалось, что его участники будут путешествовать по заброшенным коридорам и чувствовать себя как внутри настоящего дома с привидениями, ведь об «Абаддоне» уже тогда ходили пугающие легенды. Но в первый же день работы погибли все посетители тура и большая часть его персонала. Команда документалистов под руководством продюсера Дайан Грейвз сумела связаться с Сарой Хэвел, единственной выжившей после трагедии. Девушка согласилась предоставить уникальные записи, которые прольют свет на то, что же действительно произошло в тот роковой день.

Раскрыть тайны прошлого вы сможете, если будете смотреть «Дом ада» 2015 года онлайн на Wink.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.4 IMDb