Фильм Дом ада (2015)

Команда документалистов исследует жуткую трагедию, произошедшую на территории заброшенного отеля: тогда 15 человек погибло при загадочных обстоятельствах. Фильм «Дом ада» — мрачный мокьюментари-хоррор, положивший начало культовой франшизе.



В 2009 году в здании, где раньше располагался отель «Абаддон», должен был открыться развлекательный тур. Предполагалось, что его участники будут путешествовать по заброшенным коридорам и чувствовать себя как внутри настоящего дома с привидениями, ведь об «Абаддоне» уже тогда ходили пугающие легенды. Но в первый же день работы погибли все посетители тура и большая часть его персонала. Команда документалистов под руководством продюсера Дайан Грейвз сумела связаться с Сарой Хэвел, единственной выжившей после трагедии. Девушка согласилась предоставить уникальные записи, которые прольют свет на то, что же действительно произошло в тот роковой день.



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