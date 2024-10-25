Дом ада 3: Озеро огня (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

После пугающего исчезновения журналистов в проклятом отеле «Абаддон» готовится интерактивный спектакль, вдохновленный «Фаустом». Без жертв не обойдется. Фильм «Дом ада 3: Озеро огня» — заключительная часть оригинальной трилогии о культе, пытающемся открыть врата в Преисподнюю.



Отель «Абаддон», где произошло множество жутких смертей, готовят к сносу. Однако эксцентричный миллионер Рассел Винн спасает здание от разрушения. У Винна на старый отель большие планы: он хочет устроить здесь амбициозную постановку по мотивам «Фауста» и приглашает Ванессу Шеперд, ведущую популярного шоу о загадочном и паранормальном, сделать репортаж о подготовке мероприятия. Однако вскоре прошлое отеля дает о себе знать, и Ванесса начинает подозревать, не готовит ли Винн мрачный ритуал, как до этого делал руководитель культа сатанистов Эндрю Талли.



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