Должник (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Криминальная комедия об аферисте, задолжавшем кучу денег серьезным людям — даже тем, о ком и не подозревал до этого. Оскар привык к шикарной жизни, средства на которую он получал из своей финансовой пирамиды. Но когда его товарищ проигрывает деньги, причитавшиеся местным криминальным авторитетам, история успеха заканчивается, и начинается рассказ о том, как Оскар с друзьями пытаются сбежать от ответственности. Это будет непросто, так как их схема затронула гораздо больше людей, чем они думали.
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Информация
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
7.2 IMDb
- РШРежиссёр
Расул
Шарафеддинов
- БДАктёр
Бекзат
Достанов
- ККАктёр
Кирилл
Климов
- ЕРАктёр
Елжас
Рахим
- ДААктёр
Даулет
Абдыгапаров
- АААктёр
Ашим
Ахметов
- ЭТАктёр
Эдуард
Табишев
- ЕГАктёр
Еркен
Губашев
- АМАктриса
Аида
Малыбаева
- РКАктёр
Рыскул
Конакбаев
- ДВАктёр
Дмитрий
Ваганов
- РШСценарист
Расул
Шарафеддинов
- ТЯПродюсер
Темирлан
Якушев
- КСПродюсер
Камила
Сагыткан
- СГМонтажёр
Семён
Герасимюк
- БАОператор
Бекзат
Алимбаев
- ААКомпозитор
Айдос
Аскарулы