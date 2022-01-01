Должник (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Криминальная комедия об аферисте, задолжавшем кучу денег серьезным людям — даже тем, о ком и не подозревал до этого. Оскар привык к шикарной жизни, средства на которую он получал из своей финансовой пирамиды. Но когда его товарищ проигрывает деньги, причитавшиеся местным криминальным авторитетам, история успеха заканчивается, и начинается рассказ о том, как Оскар с друзьями пытаются сбежать от ответственности. Это будет непросто, так как их схема затронула гораздо больше людей, чем они думали.



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