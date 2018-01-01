Wink
Фильмы
Долина улыбок
Актёры и съёмочная группа фильма «Долина улыбок»

Актёры и съёмочная группа фильма «Долина улыбок»

Режиссёры

Паоло Стрипполи

Паоло Стрипполи

Paolo Strippoli
Режиссёр

Актёры

Микеле Риондино

Микеле Риондино

Michele Riondino
Актёр
Романа Маджора Вергано

Романа Маджора Вергано

Romana Maggiora Vergano
Актриса
Роберто Читран

Роберто Читран

Roberto Citran
Актёр
Серджо Романо

Серджо Романо

Sergio Romano
Актёр
Анна Беллато

Анна Беллато

Anna Bellato
Актриса
Сандра Тоффолатти

Сандра Тоффолатти

Sandra Toffolatti
Актриса
Паоло Пьеробон

Паоло Пьеробон

Paolo Pierobon
Актёр

Сценаристы

Паоло Стрипполи

Паоло Стрипполи

Paolo Strippoli
Сценарист

Продюсеры

Лаура Паолуччи

Лаура Паолуччи

Laura Paolucci
Продюсер
Доменико Прокаччи

Доменико Прокаччи

Domenico Procacci
Продюсер
Стефано Сардо

Стефано Сардо

Stefano Sardo
Продюсер
Инес Васильевич

Инес Васильевич

Ines Vasiljevic
Продюсер

Художники

Марселло Ди Карло

Марселло Ди Карло

Marcello Di Carlo
Художник

Композиторы

Давид Тома

Давид Тома

Davide Tomat
Композитор