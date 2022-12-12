Долина снежного человека
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Долина снежного человека

Долина снежного человека (фильм, 2015) смотреть онлайн

5.82015, Долина снежного человека
Ужасы, Боевик87 мин18+

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О фильме

Отец, сын и пара их друзей приезжают в отдалённый семейный коттедж на выходные, чтобы заняться охотой. Путешествие в густой лес оборачивается для них находкой племени йети, которое намерено защитить свои земли от чужаков.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Боевик, Триллер
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
3.7 IMDb