Документальные программы телеканала ТВ Центр. Александр Лазарев и Светлана Немоляева. Испытание верностью (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.42015, Документальные программы телеканала ТВ Центр. Александр Лазарев и Светлана Немоляева. Испытание верностью
Документальные45 мин18+
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Сюжет
В документальных фильмах рассказывается об актерах, режиссерах, музыкантах и других известных личностях, что помогло им справиться с трудностями, сохранить семью, профессию и себя.
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