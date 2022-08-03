Доктор Свисток
Wink
Фильмы
Доктор Свисток
6.02022, Доктор Свисток
Комедия72 мин18+

Доктор Свисток (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Мечтам Арсена о карьере пластического хирурга сбыться не суждено. Работая администратором в клинике, он занимается продажей низкокачественных грудных имплантов под видом премиум-товара. Когда у одной из его жертв имплант взрывается, Арсен бежит в Сочи, чтобы уклониться от разбирательств и открыть собственную клинику.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

1.8 КиноПоиск
2.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Доктор Свисток»