Доктор Свисток (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Мечтам Арсена о карьере пластического хирурга сбыться не суждено. Работая администратором в клинике, он занимается продажей низкокачественных грудных имплантов под видом премиум-товара. Когда у одной из его жертв имплант взрывается, Арсен бежит в Сочи, чтобы уклониться от разбирательств и открыть собственную клинику.
Рейтинг
1.8 КиноПоиск
2.4 IMDb
- АОРежиссёр
Ара
Оганесян
- АКАктёр
Артем
Карокозян
- ИБАктриса
Ирина
Безряднова
- МДАктёр
Микаэл
Джанибекян
- МЗАктриса
Мия
Зарринг
- ДГАктёр
Дмитрий
Гриневич
- Актёр
Миша
Шульц
- КТСценарист
Константин
Трофимов
- Продюсер
Георгий
Малков
- КТПродюсер
Константин
Трофимов
- ИБПродюсер
Ирина
Баслова
- АРПродюсер
Анна
Рогожина
- ЛАХудожница
Лиана
Ахметзакиева
- ЕПХудожница
Елена
Петрунина
- АШМонтажёр
Антон
Шабунин
- ДКОператор
Денис
Курицын
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков