Театр ГАМТ, Спектакль «Доходное место» (фильм, 2020) смотреть онлайн

В своем новом спектакле режиссер Андрей Цисарук размышляет о пути современного молодого человека в обществе, или, говоря современным языком, в огромном мегаполисе. Что важнее: его принципы или любовь? Где заканчивается человеческий эгоизм? Как быть, если убеждения – даже самые правильные - заставляют страдать ближнего? Можно ли устроиться с достатком и не потерять себя при этом? Подобные вопросы так или иначе встают перед всеми нами в определенный момент – так же, как и перед Жадовым - главным героем пьесы Островского «Доходное место». Каждый отвечает на них по-своему, но жизнь оказывается мудрее нас – она расставляет все по своим местам.



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