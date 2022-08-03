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Добро пожаловать (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Welcome
Мелодрама, Драма145 мин18+

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О фильме

Доктор Гунгру, уважаемый человек и владелец больницы, мечтает удачно женить своего племянника. Девушка непременно должна быть из порядочной семьи. Однако найти такую семью ему никак не удается, он отвергает одно предложение за другим.

Страна
Индия
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
145 мин / 02:25

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Добро пожаловать»