Добро пожаловать (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Welcome
Мелодрама, Драма145 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Доктор Гунгру, уважаемый человек и владелец больницы, мечтает удачно женить своего племянника. Девушка непременно должна быть из порядочной семьи. Однако найти такую семью ему никак не удается, он отвергает одно предложение за другим.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb
- АБРежиссёр
Анис
Базми
- Актёр
Акшай
Кумар
- ККАктриса
Катрина
Каиф
- НПАктёр
Нана
Патекар
- АКАктёр
Анил
Капур
- ПРАктёр
Пареш
Раваль
- СКАктриса
Суприя
Карник
- ФКАктёр
Фероз
Кхан
- МШАктриса
Малика
Шерават
- СМАктёр
Санджай
Мишра
- АБСценарист
Анис
Базми
- РКСценарист
Раджив
Кол
- СЧХудожник
Сабу
Чирил
- ММХудожник
Маниш
Малхотра
- САКомпозитор
Саджид
Али
- ВАКомпозитор
Ваджид
Али
- АРКомпозитор
Ананд
Радж Ананд
- ХРКомпозитор
Химеш
Решаммия