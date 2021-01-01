7.72021, Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto
Комедии104 мин16+
Добро пожаловать в Рим. Новые приключения (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Прошло три года с того момента, когда между Моникой и Джованни завязались курьезные краткосрочные отношения. Они не общаются и живут своей жизнью. Но, когда Монике приходится взять на себя вину за преступление своих сестер, Джованни становится ее единственным шансом избежать заключения. Воспользовавшись своими связями, он помогает ей заменить тюремный срок общественно полезными работами. Трудиться Монике придется неподалеку от культурного центра, где работает Джованни. Такой расклад осложняет жизнь обоим, ведь у них еще сохранились чувства друг к другу.
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Информация
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.9 IMDb
- РМРежиссёр
Риккардо
Милани
- Актёр
Лука
Арджентеро
- СФАктриса
Сара
Фельбербаум
- СБАктриса
Соня
Бергамаско
- ПКАктриса
Паола
Кортеллези
- КААктёр
Клаудио
Амендола
- АААктёр
Антонио
Альбанезе
- БПАктёр
Бренно
Плачидо
- МРАктёр
Мариано
Риджилло
- АМАктриса
Аличе
Мазелли
- ПКСценарист
Паола
Кортеллези
- РМСценарист
Риккардо
Милани
- ЛГПродюсер
Лоренцо
Гангаросса
- ЛМПродюсер
Лоренцо
Мьели
- СГОператор
Саверио
Гуарна
- АГКомпозитор
Андреа
Гуэрра