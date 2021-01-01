Добро пожаловать в Рим. Новые приключения (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Прошло три года с того момента, когда между Моникой и Джованни завязались курьезные краткосрочные отношения. Они не общаются и живут своей жизнью. Но, когда Монике приходится взять на себя вину за преступление своих сестер, Джованни становится ее единственным шансом избежать заключения. Воспользовавшись своими связями, он помогает ей заменить тюремный срок общественно полезными работами. Трудиться Монике придется неподалеку от культурного центра, где работает Джованни. Такой расклад осложняет жизнь обоим, ведь у них еще сохранились чувства друг к другу.



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