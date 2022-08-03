Добейся успеха: Борись до конца! (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.62009, Bring It On: Fight to the Finish
Комедия98 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Миловидная чирлидерша Лина Круз переезжает с родителями из Восточного Лос-Анджелеса в пляжный и солнечный Малибу. В новой школе у Лины появляется соперница Эвери. Обеим девушкам предстоит участвовать в школьном конкурсе, сможет ли Лина одержать победу над Эвери и не потерять тем самым любовь Эвана?
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.1 IMDb
- БВРежиссёр
Билле
Вудрафф
- КМАктриса
Кристина
Милиан
- ВБАктриса
Ванесса
Борн
- ГДАктриса
Габриэль
Деннис
- КМАктёр
Кристофер
Мартинес
- ДСАктёр
Дэвид
Старзик
- ЛСАктриса
Лаура
Серон
- БГАктёр
Брэндон
Гонзалес
- ХРАктриса
Холлэнд
Роден
- РБАктриса
Рэйчел
Брук Смит
- ЭФСценарист
Элисон
Фаус
- ДБПродюсер
Дэвид
Бруквелл
- Продюсер
Шон
Макнамара
- ЭБПродюсер
Эрмиан
Бернштейн
- РЕХудожница
Рут
Е. Картер
- РСХудожник
Рэнд
Сэйджерс
- РХМонтажёр
Ричард
Хэлси
- ДКОператор
Дэвид
Клэссен
- ДЛКомпозитор
Джаред
Ли Госселин