Добейся успеха: Борись до конца! (фильм, 2009) смотреть онлайн

Добейся успеха: Борись до конца!
Добейся успеха: Борись до конца!

8.62009, Bring It On: Fight to the Finish
Комедия98 мин12+

О фильме

Миловидная чирлидерша Лина Круз переезжает с родителями из Восточного Лос-Анджелеса в пляжный и солнечный Малибу. В новой школе у Лины появляется соперница Эвери. Обеим девушкам предстоит участвовать в школьном конкурсе, сможет ли Лина одержать победу над Эвери и не потерять тем самым любовь Эвана?

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.1 IMDb

