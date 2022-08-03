Добейся успеха: Борись до конца! (фильм, 2009) смотреть онлайн

Миловидная чирлидерша Лина Круз переезжает с родителями из Восточного Лос-Анджелеса в пляжный и солнечный Малибу. В новой школе у Лины появляется соперница Эвери. Обеим девушкам предстоит участвовать в школьном конкурсе, сможет ли Лина одержать победу над Эвери и не потерять тем самым любовь Эвана?

