Дневник слабака 2: Правила Родрика
Wink
Фильмы
Дневник слабака 2: Правила Родрика

Дневник слабака 2: Правила Родрика (фильм, 2011) смотреть онлайн

9.42011, Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules
Комедия, Кино для детей95 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Грегга постоянно задирает его старший брат Родрик. Чтобы примирить сыновей, родители обещают ребятам денежное вознаграждение, если они перестанут ссориться. Братьям придется сильно постараться, чтобы наладить отношения, а еще Грегг будет бороться за внимание симпатичной одноклассницы.

Страна
США, Канада, Япония
Жанр
Комедия, Семейный, Кино для детей
Качество
Full HD, SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дневник слабака 2: Правила Родрика»