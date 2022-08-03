Грегга постоянно задирает его старший брат Родрик. Чтобы примирить сыновей, родители обещают ребятам денежное вознаграждение, если они перестанут ссориться. Братьям придется сильно постараться, чтобы наладить отношения, а еще Грегг будет бороться за внимание симпатичной одноклассницы.

