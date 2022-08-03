Дневник слабака 2: Правила Родрика (фильм, 2011) смотреть онлайн
9.42011, Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules
Комедия, Кино для детей95 мин12+
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О фильме
Грегга постоянно задирает его старший брат Родрик. Чтобы примирить сыновей, родители обещают ребятам денежное вознаграждение, если они перестанут ссориться. Братьям придется сильно постараться, чтобы наладить отношения, а еще Грегг будет бороться за внимание симпатичной одноклассницы.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ДБРежиссёр
Дэвид
Бауэрс
- ЗГАктёр
Закари
Гордан
- ДБАктёр
Девон
Бостик
- РХАктриса
Рэйчел
Харрис
- РКАктёр
Роберт
Капрон
- Актёр
Стив
Зан
- КФАктёр
Коннор
Филдинг
- ОФАктёр
Оуэн
Филдинг
- ПЛАктриса
Пейтон
Лист
- КБАктёр
Каран
Брэр
- ЛМАктриса
Лэйн
МакНил
- ГССценарист
Гейб
Сакс
- ДДСценарист
Джефф
Джуда
- ДКСценарист
Джефф
Кинни
- Продюсер
Нина
Джейкобсон
- БСПродюсер
Брэд
Симпсон
- ДКПродюсер
Джефф
Кинни
- ЭСПродюсер
Этан
Смит
- ШГХудожник
Шеннон
Гроувер
- ТМХудожница
Тиш
Монахэн
- ТТМонтажёр
Трой
Такаки
- ДНОператор
Джек
Н. Грин
- ЭШКомпозитор
Эд
Ширмёр