Длинноносые дельфины
Wink
Фильмы
Длинноносые дельфины
9.12016, Spinner Dolphins
Документальные43 мин16+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Длинноносые дельфины (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Длинноносые дельфины — самые харизматичные и элегантные обитатели бразильского архипелага Фернандо-де-Норонья. Этих небольших тропических дельфинов также называют вертящимися за их выдающиеся способности в области воздушной акробатики — они могут в прыжке достигать высоты около трёх метров над поверхностью воды и делать при этом до семи вращений в воздухе.

Длинноносые дельфины смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Бразилия
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

Рейтинг