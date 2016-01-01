9.12016, Spinner Dolphins
Документальные43 мин16+
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Длинноносые дельфины (фильм, 2016) смотреть онлайн
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Длинноносые дельфины — самые харизматичные и элегантные обитатели бразильского архипелага Фернандо-де-Норонья. Этих небольших тропических дельфинов также называют вертящимися за их выдающиеся способно�сти в области воздушной акробатики — они могут в прыжке достигать высоты около трёх метров над поверхностью воды и делать при этом до семи вращений в воздухе.
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