Длинноносые дельфины (фильм, 2016) смотреть онлайн

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Длинноносые дельфины — самые харизматичные и элегантные обитатели бразильского архипелага Фернандо-де-Норонья. Этих небольших тропических дельфинов также называют вертящимися за их выдающиеся способно�сти в области воздушной акробатики — они могут в прыжке достигать высоты около трёх метров над поверхностью воды и делать при этом до семи вращений в воздухе.



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