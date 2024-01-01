Диплодочек и волшебные миры
Wink
Детям
Диплодочек и волшебные миры
8.82024, Smok Diplodok
Мультфильмы93 мин6+
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Диплодочек и волшебные миры (мультфильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Диплодочек — любопытный маленький динозавр, мечтающий о большом приключении. К сожалению, он живет в скучном доисторическом болоте, которое окружает высокая стена. Диплодочек еще не знает, что на самом деле он персонаж комикса, созданного художником Тедом. Когда издатель убеждает его избавиться от старомодных сюжетов, Тед ставит ластик на бумагу и начинает стирать джунгли… и дом Диплодочка. Пытаясь спастись от смертельной опасности, динозавр выпрыгивает из комикса и отправляется в удивительное путешествие по волшебным мирам.

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Информация

Страна
Польша, Чехия, Словакия
Качество
Full HD
Жанры
Мультфильмы

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