Динь в деревне (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

История о непоседливом рыжем мальчишке, который ни секунды не может усидеть на месте и постоянно что-нибудь ломает, разбивает и портит. Устав от его постоянных проделок, родители отправляют сыночка в деревню. Здесь за его воспитание берутся местные животные, а главным опекуном назначен ленивый серый кот Федот, который больше всего любит сладко поспать. Но такой уж характер у мальчишки: выйдя всего лишь спросить, где Федот, он, совершенно этого не желая, устраивает переполох, который переворачивает с ног на голову всю деревню! Мудрый Федот предлагает своему подопечному устроить «день наблюдений» – то есть целый день не делать ничего, только смотреть, а сам Федот в это время будет заниматься любимым занятием – сном. Что получится из такой затеи?



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