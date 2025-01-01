Диллиан Уайт vs. Александр Поветкин
Wink
Фильмы
Диллиан Уайт vs. Александр Поветкин
2025, Dillian White vs Alexander Povetkin
Спортивный55 мин18+
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Диллиан Уайт vs. Александр Поветкин (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Александр Поветкин в Лондоне противостоит Диллиану Уайту в бою за титул чемпиона мира по версии WBC. Британский нокаутер обещает устроить шоу под названием «Максимальное насилие», а «Русский витязь» сделает все, чтобы направить агрессию соперника против него самого.

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Жанр
Спортивный
Время
55 мин / 00:55

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