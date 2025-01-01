2025, Dillian White vs Alexander Povetkin
Спортивный55 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
Диллиан Уайт vs. Александр Поветкин (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Александр Поветкин в Лондоне противостоит Диллиану Уайту в бою за титул чемпиона мира по версии WBC. Британский нокаутер обещает устроить шоу под названием «Максимальное насилие», а «Русский витязь» сделает все, чтобы направить агрессию соперника против него самого.
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