Диллиан Уайт vs. Александр Поветкин (фильм, 2025) смотреть онлайн

Александр Поветкин в Лондоне противостоит Диллиану Уайту в бою за титул чемпиона мира по версии WBC. Британский нокаутер обещает устроить шоу под названием «Максимальное насилие», а «Русский витязь» сделает все, чтобы направить агрессию соперника против него самого.



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