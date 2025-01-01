2025, Dillian White vs Alexander Povetkin (revanche)
Спортивный37 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
Диллиан Уайт vs. Александр Поветкин (Реванш) (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Долгожданный реванш Поветкин – Уайт под сводами легендарной британской арены «Уэмбли». В 2020 году россиянин сотворил сенсацию, выбив один из самых зрелищных нокаутов в своей карьере. Теперь ему нужно подтвердить, что это была не случайность.
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