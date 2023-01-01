Дилижанс (фильм, 1939) смотреть онлайн бесплатно

Из городка Тонто в Нью-Мехико выезжают на дилижансе несколько человек. Док Бун, пьяница, давно выгнанный из гильдии врачей. Даллас, проститутка, чьи сексуальные приключения так разозлили местных женщин, что те выгнали ее из своего не самого высшего общества. Хэтфилд, шулер, выдающий себя за джентльмена-южанина, у которого свои причины покинуть Тонто.

Он тем не менее делает вид, что вызвался сопроводить беременную Люси к ее мужу, кавалеристу. Хенри Гэйтвуд, помпезный банкир, садится в дилижанс с небольшим саквояжем, который он не выпускает из рук.

Сэмюэл Пикок, торговец виски, везет ящик образцов. Эти шесть человек составляют список пассажиров, а наверху сидит кучер Бак, верзила, ненавидящий индейцев, и крутой, грубый, но честный и простодушный Керли, представитель закона с дробовиком.

Через какое-то время уже в пути к ним присоединяется Ринго Кид, у которого охромела лошадь. Дилижанс тронулся, ждите приключений!



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