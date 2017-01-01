Диксиленд (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Dixieland
Драмы, Криминал94 мин18+
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Сюжет
Только что вышедший из тюрьмы добросердечный парень Кермит, у которого были проблемы с торговцами наркотиками, возвращается домой в свой трейлерный парк в Миссисипи. Пока Кермит изо всех сил пытается поддерживать чистоту, он влюбляется в свою соседку Рэйчел, которая занялась танцами в стрип�тиз-клубе, чтобы поддержать свою больную мать. Кермит и Рэйчел отчаянно пытаются выбраться из своего тупикового города.
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Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.3 IMDb