Диксиленд (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Только что вышедший из тюрьмы добросердечный парень Кермит, у которого были проблемы с торговцами наркотиками, возвращается домой в свой трейлерный парк в Миссисипи. Пока Кермит изо всех сил пытается поддерживать чистоту, он влюбляется в свою соседку Рэйчел, которая занялась танцами в стрип�тиз-клубе, чтобы поддержать свою больную мать. Кермит и Рэйчел отчаянно пытаются выбраться из своего тупикового города.



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