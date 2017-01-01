Диксиленд
Wink
Фильмы
Диксиленд

Диксиленд (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Dixieland
Драмы, Криминал94 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Только что вышедший из тюрьмы добросердечный парень Кермит, у которого были проблемы с торговцами наркотиками, возвращается домой в свой трейлерный парк в Миссисипи. Пока Кермит изо всех сил пытается поддерживать чистоту, он влюбляется в свою соседку Рэйчел, которая занялась танцами в стриптиз-клубе, чтобы поддержать свою больную мать. Кермит и Рэйчел отчаянно пытаются выбраться из своего тупикового города.

Диксиленд смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.3 IMDb