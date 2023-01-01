Дикая банда
Wink
Фильмы
Дикая банда

Дикая банда (фильм, 1969) смотреть онлайн

1969, The Wild Bunch
Боевики, Приключения138 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Год 1913-й. Мир на грани Первой мировой, и давно состарившийся Дикий Запад ощущает себя уходящей натурой. Вместе с ним на покой собралась шайка грабителей, «дикая банда», шестеро ловцов удачи, слишком старых для дерзких налетов. Но они готовы еще тряхнуть стариной, и на излете легендарной карьеры порох в пороховницах этих бандолерос обернется последней кровавой бойней…

Дикая банда смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Приключения

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дикая банда»

Всё