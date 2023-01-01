Дикая банда (фильм, 1969) смотреть онлайн

Сюжет

Год 1913-й. Мир на грани Первой мировой, и давно состарившийся Дикий Запад ощущает себя уходящей натурой. Вместе с ним на покой собралась шайка грабителей, «дикая банда», шестеро ловцов удачи, слишком старых для дерзких налетов. Но они готовы еще тряхнуть стариной, и на излете легендарной карьеры порох в пороховницах этих бандолерос обернется последней кровавой бойней…



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