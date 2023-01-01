Дикая банда (фильм, 1969) смотреть онлайн
1969, The Wild Bunch
Боевики, Приключения138 мин18+
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Сюжет
Год 1913-й. Мир на грани Первой мировой, и давно состарившийся Дикий Запад ощущает себя уходящей натурой. Вместе с ним на покой собралась шайка грабителей, «дикая банда», шестеро ловцов удачи, слишком старых для дерзких налетов. Но они готовы еще тряхнуть стариной, и на излете легендарной карьеры порох в пороховницах этих бандолерос обернется последней кровавой бойней…
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыБоевики, Приключения
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb
- СПРежиссёр
Сэм
Пекинпа
- УХАктёр
Уильям
Холден
- ЭБАктёр
Эрнест
Боргнайн
- РРАктёр
Роберт
Райан
- ЭОАктёр
Эдмонд
О’Брайен
- УОАктёр
Уорр�ен
Оутс
- ХСАктёр
Хайме
Санчес
- БДАктёр
Бен
Джонсон
- ЭФАктёр
Эмилио
Фернандес
- СМАктёр
Стразер
Мартин
- ЛКАктёр
Л.
К. Джонс
- АДАктёр
Альберт
Деккер
- Сценарист
Уэйлон
Грин
- СПСценарист
Сэм
Пекинпа
- РНСценарист
Рой
Н. Сикнер
- ФФПродюсер
Фил
Фельдман
- РНПродюсер
Рой
Н. Сикнер
- ДРХудожник
Джеймс
Р. Силк
- ЛЛМонтажёр
Лу
Ломбардо
- ЛБОператор
Люсьен
Бэллард
- ДФКомпозитор
Джерри
Филдинг