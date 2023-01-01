Диего Пачеко vs. Мануэль Галлегос (фильм, 2023) смотреть онлайн

Набирающий обороты Диего Пачеко продолжает крушить соперников по второму среднему весу. На очереди Мануэль Галлегос, который попытается отобрать у мексиканца пояса WBC USA и WBO International. Может, после успешной защиты Канело Альварес обратит внимание на Пачеко?



