2023, Diego Pacheco vs. Manuel Gallegos
Диего Пачеко vs. Мануэль Галлегос (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Набирающий обороты Диего Пачеко продолжает крушить соперников по второму среднему весу. На очереди Мануэль Галлегос, который попытается отобрать у мексиканца пояса WBC USA и WBO International. Может, после успешной защиты Канело Альварес обратит внимание на Пачеко?
