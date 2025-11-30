Дэйв Аллен vs Лукас Браун (фильм, 2019) смотреть онлайн

Бывший регулярный чемпион мира WBA Лукас Браун давно не претендует на значимые титулы, но класс вряд ли куда-то делся. Дэйв Аллен, другой крепкий тяжеловес, тоже, как и его соперник, проигрывал Диллиану Уайту, но в его карьере случались и другие поражения. Чисто статистически фаворитом здесь выглядит Браун, но в случае с этим дивизионом все может решить один неплохой удар. А принадлежать он может кому угодно.

