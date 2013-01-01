Девушка в поезде
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Девушка в поезде

Девушка в поезде (фильм, 2013) смотреть онлайн

6.12013, The Girl on the Train
Триллеры80 мин18+

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Сюжет

Режиссер-документалист садится в поезд на Центральном вокзале Нью-Йорка. Он направляется на север штата, чтобы взять интервью у участника своего текущего проекта. Случайная встреча с загадочной молодой женщиной ввергает его в совершенно неожиданное путешествие, в мгновение ока документалист оказывается в мире, где черта между реальностью и фантазией размыта. Когда Харт рассказывал свою историю детективу полиции, у последнего возникло подозрение: кто Харт в этом странном деле - жертва или подозреваемый?

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Девушка в поезде»

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