Девушка в поезде (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Режиссер-документалист садится в поезд на Центральном вокзале Нью-Йорка. Он направляется на север штата, чтобы взять интервью у участника своего текущего проекта. Случайная встреча с загадочной молодой женщиной ввергает его в совершенно неожиданное путешествие, в мгновение ока документали�ст оказывается в мире, где черта между реальностью и фантазией размыта. Когда Харт рассказывал свою историю детективу полиции, у последнего возникло подозрение: кто Харт в этом странном деле - жертва или подозреваемый?



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