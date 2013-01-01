Девушка в поезде (фильм, 2013) смотреть онлайн
6.12013, The Girl on the Train
Триллеры80 мин18+
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Сюжет
Режиссер-документалист садится в поезд на Центральном вокзале Нью-Йорка. Он направляется на север штата, чтобы взять интервью у участника своего текущего проекта. Случайная встреча с загадочной молодой женщиной ввергает его в совершенно неожиданное путешествие, в мгновение ока документали�ст оказывается в мире, где черта между реальностью и фантазией размыта. Когда Харт рассказывал свою историю детективу полиции, у последнего возникло подозрение: кто Харт в этом странном деле - жертва или подозреваемый?
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
4.3 IMDb
- ЛБРежиссёр
Ларри
Брэнд
- ГЙАктёр
Генри
Йен Кьюсик
- НЭАктриса
Никки
Эйкокс
- СЛАктёр
Стивен
Лэнг
- ДМАктёр
Дэвид
Маргулис
- ЧЭАктёр
Чарльз
Эйткин
- ДБАктёр
Джеймс
Бибери
- ДЛАктёр
Джон
Л. Пэйн
- ТМАктёр
Том
Мориссей
- НЛАктриса
Натали
Лион
- ЛБСценарист
Ларри
Брэнд
- ДКПродюсер
Джеймс
Карпентер
- РРПродюсер
Ребекка
Рейнольдс
- ГСПродюсер
Гари
Сэйлс
- ПФХудожница
Патриша
Филд
- ЛБМонтажёр
Ларри
Брэнд
- СММонтажёр
Стивен
Марк
- ДСОператор
Дэйв
Спелинг