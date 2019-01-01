Девушка мечты (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.92019, Dream Girl
Комедии, Мелодрамы121 мин18+
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Сюжет
Северная Индия. После безуспешных поисков работы молодой человек по имени Карм решается на отчаянный шаг и устраивается в службу «Секс по телефону», где ему приходится выдавать себя за девушку. Мало кто из коллег верит в его успех, но Карму удается буквально влюбить в себя множество клиентов. Правда, у такой востребованности есть и обратная сторона – навязчивое мужское внимание, которое Карму совсем не в кассу.
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Рейтинг
7.0 IMDb