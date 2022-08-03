Девушка грез (фильм, 2020) смотреть онлайн
7.92020, I Met a Girl
Комедия, Драма103 мин18+
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О фильме
Все, что осталось после прошлой ночи, — лишь запах ее духов. Никто ее не видел, никто не знает, где она живет. Никто не верит, что она существует. Как найти девушку грез? Он бросил все и отправился на край света — в город ее мечты. Сидней.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ЛИРежиссёр
Люк
Ив
- Актёр
Брентон
Туэйтс
- ДДАктёр
Джоэль
Джексон
- ЛСАктриса
Лили
Салливан
- ЗНАктриса
Зара
Ньюман
- ПРАктёр
Питер
Роусторн
- АФАктриса
Анни
Финстерер
- ДВАктёр
Дэвид
Вудс
- АХАктриса
Анита
Хе
- МААктриса
Мария
Альбиньяна
- ЭГАктриса
Эмили
Гэш
- ГДСценарист
Глен
Долмэн
- ТБПродюсер
Тейт
Брэйди
- АДПродюсер
Адам
Долмэн
- ЛИПродюсер
Люк
Ив
- МЦКомпозитор
Маттео
Цингалес