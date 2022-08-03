Девушка грез
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Девушка грез

Девушка грез (фильм, 2020) смотреть онлайн

7.92020, I Met a Girl
Комедия, Драма103 мин18+

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О фильме

Все, что осталось после прошлой ночи, — лишь запах ее духов. Никто ее не видел, никто не знает, где она живет. Никто не верит, что она существует. Как найти девушку грез? Он бросил все и отправился на край света — в город ее мечты. Сидней.

Страна
Австралия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.2 IMDb