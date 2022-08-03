Джек уезжает учиться в колледж с разбитым сердцем, так как Вайолет бросила его, не назвав причины. Его младшему брату Оливеру повезло немного больше: он влюблeн в девушку своей мечты и старается всеми силами добиться еe расположения. Когда Джек возвращается домой на праздник, устроенный для любимца семьи старой собаки Стеллы, он обнаруживает, что Вайолет — и есть та самая девушка, в которую влюблeн Оливер.

