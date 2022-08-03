Девушка брата
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Фильмы
Девушка брата
8.12018, Stella's Last Weekend
Мелодрама97 мин18+

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Девушка брата (фильм, 2018) смотреть онлайн

О фильме

Джек уезжает учиться в колледж с разбитым сердцем, так как Вайолет бросила его, не назвав причины. Его младшему брату Оливеру повезло немного больше: он влюблeн в девушку своей мечты и старается всеми силами добиться еe расположения. Когда Джек возвращается домой на праздник, устроенный для любимца семьи старой собаки Стеллы, он обнаруживает, что Вайолет — и есть та самая девушка, в которую влюблeн Оливер.

Страна
Канада
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Девушка брата»