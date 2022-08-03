Девушка брата (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
Джек уезжает учиться в колледж с разбитым сердцем, так как Вайолет бросила его, не назвав причины. Его младшему брату Оливеру повезло немного больше: он влюблeн в девушку своей мечты и старается всеми силами добиться еe расположения. Когда Джек возвращается домой на праздник, устроенный для любимца семьи старой собаки Стеллы, он обнаруживает, что Вайолет — и есть та самая девушка, в которую влюблeн Оливер.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb
- АЛРежиссёр
Адриан
Лэнгли
- НЛАктриса
Натали
Лисинска
- ДРАктёр
Дэймон
Рунян
- КЛАктриса
Кэтлин
Лэски
- ТКАктриса
Тесса
Козма
- ДФАктриса
Джилл
Фраппье
- ДКАктёр
Джон
Клилэнд
- АГАктёр
Алекс
Гарроч
- ШДАктриса
Штеффи
ДиДоменикантонио
- НЭАктриса
Ннека
Эллиот
- ДЭСценарист
Дженнифер
Эдвардс
- ШЛСценарист
Шеннон
Латимер
- ДАПродюсер
Джордана
Ааронс
- ТБПродюсер
Том
Берри
- ЛБПродюсер
Лоуренс
Браун
- ККХудожница
Катарина
Кека
- ДБМонтажёр
Дэвид
Б. Томпсон
- РНОператор
Райан
Найт