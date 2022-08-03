"Девочка, дракон и папа"
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Детям
"Девочка, дракон и папа"

"Девочка, дракон и папа" (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

7.82017, "Девочка, дракон и папа"
Мультфильм, Для самых маленьких2 мин0+

О фильме

Во время зимней прогулки с отцом маленькая девочка уносится в мир своих фантазий, и вот уже шапка превращается в корону, пальтишко — в мантию принцессы, санки — в дракона, а папа — в бесстрашного рыцаря. Приключения начинаются!

Страна
Россия
Жанр
Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
Качество
Full HD
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
5.7 IMDb