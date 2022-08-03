"Девочка, дракон и папа" (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
7.82017, "Девочка, дракон и папа"
Мультфильм, Для самых маленьких2 мин0+
О фильме
Во время зимней прогулки с отцом маленькая девочка уносится в мир своих фантазий, и вот уже шапка превращается в корону, пальтишко — в мантию принцессы, санки — в дракона, а папа — в бесстрашного рыцаря. Приключения начинаются!
СтранаРоссия
ЖанрМультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
КачествоFull HD
Время2 мин / 00:02
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
5.7 IMDb