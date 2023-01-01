Фильм Девка-баба: Кукла-чародейка

Скучное лето 12-летней Тани на даче внезапно закручивается в мистический водоворот приключений, когда соседка Ева знакомит её с обрядом создания «кукол-мотанок». Так Таня создаёт свою куклу, и после первой же ночи с ней в одном доме жалеет о смотанном. А когда её творение похищает коварный отец подружки, хрупкий девичий мир Тани оказывается в одном шаге от пропасти. И Таня, чтобы спастись, сама идёт на рискованный шаг.



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