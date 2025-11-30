Девин Хейни vs Антонио Моран (фильм, 2019) смотреть онлайн

Бой, в котором состоялся лучший нокаут 2019 года по версии ESPN! Кто, кого и когда нокаутировал – смотрите сами, но отметим, что поединок и без того обладает солидным статусом. Легендарный Девин Хейни тогда только стремился к званию абсолютного чемпиона мира и собирал второстепенные пояса всех организаций. Титулы WBC и WBO уже принадлежали британцу, оставалось отобрать у Антонио Морана чемпионство WBA International. Не может же все быть так просто, верно?

