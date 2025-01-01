2025, David Nyika vs. Tommy Karpency
Спортивный32 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
Дэвид Ньика vs Томми Карпенси (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Бронзовый призер Олимпиады в Токио Дэвид Ньика рвется к вершинам первого тяжелого веса. Чтобы подтвердить большие амбиции, необходимо разобраться с неоднократным экс-претендентом на чемпионство мира Томми Карпенси, который принял вызов на коротком уведомлении.
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